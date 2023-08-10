Гуаньюй Чжоу резко высказался о контракте с «Альфа Ромео»

Китайский пилот команды «Альфа Ромео» Гуаньюй Чжоу поделился переживаниями о новом контракте. Текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2023.

«Честно говоря, я чувствую, что в начале каждого года люди пытаются сказать, что другие пилоты имеют шанс занять моё место, но меня не интересует, что другие пилоты делают в своих чемпионатах.

Что мне нужно сделать, так это доказать, что я нахожусь на своём месте, что я совершенствуюсь и прогрессирую. Тогда мне не о чем будет беспокоиться. Если я совершу много ошибок, то пойму, что не заслуживаю быть здесь, и будет правильно, если у кого-то будет возможность занять моё место. Если же я всё сделаю правильно, то не будет причин беспокоиться.

Я хочу иметь чёткую картину будущего до конца лета, и мы должны посмотреть, что нам нужно сделать, чтобы иметь предложение на руках. В это время в прошлом году я волновался сильнее, чем сейчас, потому что я чувствую, что команда вполне довольна работой, которую мы смогли выполнить. Я просто продолжаю работать, как и раньше. Думаю, что всё придёт, но нужно немного времени, чтобы всё случилось. Я доволен текущим раскладом и людьми, с которыми я работал всё это время. Очевидно, я был бы рад продолжить работу в будущем», — приводит слова Чжоу PlanetF1.

В этом сезоне китайский гонщик набрал четыре очка. Претендентом на место в «Альфа Ромео» также является Тео Пуршер, лидирующий в личном зачёте Формулы-2.