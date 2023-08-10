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Хорнер прояснил слова «меняй свою чёртову машину» в адрес Тото Вольфа

Хорнер прояснил слова «меняй свою чёртову машину» в адрес Тото Вольфа
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер признался, что обычно его общение с коллегой из «Мерседеса» Тото Вольфом не проходит в жёсткой форме. Ранее в сериале Drive to Survive демонстрировалась словесная перепалка между главами «Ред Булл» и «Мерседеса» по поводу галопирования автомобилей.

«На самом деле на каждом собрании я не говорю ему, чтобы он менял свою чёртову машину. Да, время от времени беседы становятся немного напряжёнными, но знаете, в Формуле-1 должны быть здоровые дебаты. И я думаю, что в целом они обычно довольно конструктивны», — приводит слова Хорнера PlanetF1 со ссылкой на его выступление в подкасте ESPN Unlapped.

Самые доминирующие команды в истории Формулы-1:

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