Марио Андретти представил обновлённую информацию о заявке на участие в Формуле-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился подробностями относительно заявки команды «Андретти» на участие в Формуле-1.
«Мы лишь следуем процессу и делаем всё, что от нас требуется. Теперь всё в их руках [ФИА и Формулы-1]. В настоящий момент мы просто ждём, но вскоре должны быть кое-какие новости. Конкретных сроков нет, но нам сказали ориентироваться на сентябрь. Сначала [мы ставили целью] 2024 год, но по мере того, как процесс затягивался, более реальным стал 2025 год. Это то, к чему мы стремимся», — приводит слова Андретти Racingnews365.
Напомним, в начале января этого года известно, что «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Формулу-1». Гоночный коллектив получит название «Andretti Cadillac».
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
- 10 августа 2023
-
22:28
-
22:14
-
21:06
-
20:18
-
19:46
-
19:02
-
18:16
-
17:21
-
17:02
-
16:39
-
15:54
-
14:11
-
12:47
-
12:18
-
10:54
-
10:26
-
10:07
-
00:37
-
00:08
- 9 августа 2023
-
22:51
-
22:40
-
21:42
-
20:50
-
20:01
-
18:30
-
18:11
-
16:18
-
15:32
-
14:32
-
14:21
-
13:24
-
12:45
-
12:07
-
11:43
-
10:57