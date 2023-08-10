Марио Андретти представил обновлённую информацию о заявке на участие в Формуле-1

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти поделился подробностями относительно заявки команды «Андретти» на участие в Формуле-1.

«Мы лишь следуем процессу и делаем всё, что от нас требуется. Теперь всё в их руках [ФИА и Формулы-1]. В настоящий момент мы просто ждём, но вскоре должны быть кое-какие новости. Конкретных сроков нет, но нам сказали ориентироваться на сентябрь. Сначала [мы ставили целью] 2024 год, но по мере того, как процесс затягивался, более реальным стал 2025 год. Это то, к чему мы стремимся», — приводит слова Андретти Racingnews365.

Напомним, в начале января этого года известно, что «Андретти» объединила усилия с крупнейшей американской автомобильной корпорацией General Motors с целью прихода в «Формулу-1». Гоночный коллектив получит название «Andretti Cadillac».

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