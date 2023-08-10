Марио Андретти ответил Марко, предложившему ему купить «Альпин»

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти прокомментировал недавнее предложение спортивного консультанта «Ред Булл» Хельмута Марко, выражавшееся в целесообразности покупки команды «Альпин». Как считает Марко, это был бы самый простой способ попасть в Формулу-1, к чему давно стремится «Андретти».

«Конечно, мы открыты для любой возможности. Но, честно говоря, многое в том, что касается покупки другой команды, уже было исчерпано», — приводит слова Андретти Racingnews365.

Напомним, ранее некоторые руководители команд Формулы-1, в частности босс «Мерседеса» Тото Вольф, выступали против попыток Марио вместе с сыном Майклом Андретти попасть в «Королевские гонки». Андретти заявили, что не боятся трудностей и будут продолжать предпринимать попытки попасть в Формулу-1.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?