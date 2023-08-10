Вассёр: к 2024 году «Феррари» должна стать на восемь десятых быстрее

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр рассказал о развитии болида SF-23, которое должно привести к выигрышу почти целой секунды к старту следующего сезона.
«У нас есть план развития, согласно которому в сентябре наша машина будет на две десятых быстрее, в октябре — еще на две, а в 2024 году — еще на четыре. У нас есть свой план, и мы не можем тратить время на то, чтобы сопоставлять его с планами других, о которых нам, кстати, ничего не известно», — приводит слова Вассёра FormulaPassion.
По ходу сезона «Феррари» занимала второе место в Кубке конструкторов, но позже опустилась на четвёртое место, пропустив вперёд «Мерседес» и «Астон Мартин». В личном зачёте Шарль Леклер занимает пятое место (99 очков), Карлос Сайнс-младший — седьмое (92 очка).
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