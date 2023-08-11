Макс Ферстаппен освоил технику дрифта под руководством профессионала

Пресс-служба Red Bull Motorsports показала видео, на котором гонщик команды Формулы-1 «Ред Булл» Макс Ферстаппен проходит уроки дрифта. Занятие для Макса проводил новозеландский дрифт-гонщик Майкл Уиддетт, известный как Безумный Макс. Помимо прочего, в ходе практики Ферстаппен попробовал крутить «пончики», выписывать «восьмёрки», а в концовке давал пять фигуркам Кристиана Хорнера – руководителя «Ред Булл».

Видео можно посмотреть на канале Red Bull Motorsports в YouTube. Права на видео принадлежат Red Bull Motorsports.

В настоящий момент Ферстаппен уверенно лидирует в общем зачёте пилотов, имея в активе 314 очков. На втором месте его товарищ по команде Серхио Перес, на счету которого 189 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (149 очков).