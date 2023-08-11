«Контракт в Формуле-1 — это туалетная бумага». Эксперт — о будущем Переса

Голландский гонщик и эксперт Том Коронель выразил сомнения в словах боссов «Ред Булл», что их пилот Серхио Перес продолжит выступления в команде в сезоне-2024, несмотря на наличие контракта.
«Во всей Формуле-1 контракт — это туалетная бумага. Пилоты зарабатывают больше всего денег в момент расторжения контракта, вы видели это и раньше. «Прощаемся сейчас? Хорошо, тогда это будет стоить 20 млн, но вы можете двигаться дальше».
Мы все знаем, что произойдёт с Пересом. Да ладно вам, мы точно знаем это. Это совершенно ясно. Хельмут Марко ищет сильного второго пилота. Риккардо был лучшим товарищем по команде для Ферстаппена, именно этого и ожидают в «Ред Булл». У Переса просто нет постоянства. В этом нет ничего плохого. Вы ищете Риккардо, который превзошёл Себастьяна Феттеля в 2014 году.
Будет ли он новым чемпионом мира? С Максом рядом он может забыть об этом, но одно можно сказать точно: вам нужен гонщик, который будет приезжать вторым или третьим. В этом аспекте Перес всё ещё слишком часто стреляет сам в себя», — приводит слова Коронеля RacingNews365.
Серхио Перес выступает за «Ред Булл» с сезона-2021. Даниэль Риккардо был приглашён в «Альфа Таури» по ходу сезона-2023.
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