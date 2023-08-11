В «Альфа Ромео» обозначили цель на вторую половину сезона

Гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар назвал цель команды в Кубке конструкторов в сезоне-2023. Также он рассказал об аспектах, над которыми сейчас работает его команда.
«У нас будут некоторые обновления в механическом и аэродинамическом плане после летнего перерыва. Мы работаем над тем, чтобы убедиться, что во всём улучшаем работу на трассе. Мы тесно работаем с обоими пилотами, чтобы понять, что мы извлекаем из нашей работы всё, что можем. Мы хотим добиться прогресса в плане износоустойчивости.
В средней группе очень плотная борьба, поэтому одна десятая может сделать большую разницу. Добраться до топ-команд — это тоже важный вызов, но в настоящий момент мы концентрируемся на том, чтобы занять седьмое место в Кубке конструкторов», — приводит слова Пухолара RacingNews365.
В сезоне-2022 «Альфа Ромео» удалось занять шестое место в командном зачёте. На настоящий момент команда занимает девятое место, отставая от «Уильямса» и «Хааса» на два очка.
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