Ник де Врис: я не окончил школу, но собираюсь в Гарвард

Голландский пилот Ник де Врис, уволенный из «Альфа Таури» перед Гран-при Венгрии, поделился, как переживает уход из Формулы-1, и планами о получении образования.
«Мне было не сложно принять увольнение. Меня очень поддерживали, и всё прошло очень естественно. С тех пор я много играю в гольф.
Я никогда раньше не учился в своей жизни. На самом деле, я даже не окончил школу, но в сентябре собираюсь пройти курс в Гарварде, немного поучиться. Курс называется «Переговоры и лидерство». Я делаю то, что мне сейчас нравится, есть время и интерес изучать другие вещи», — сказал де Врис RacingNews365 на голландской премьере фильма «Гран Туризмо».
Ник де Врис является чемпионом Формулы-Е сезона-2020/2021. Его место в «Альфа Таури» занял австралиец Даниэль Риккардо.
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