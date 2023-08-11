Ник де Врис: я не окончил школу, но собираюсь в Гарвард

Голландский пилот Ник де Врис, уволенный из «Альфа Таури» перед Гран-при Венгрии, поделился, как переживает уход из Формулы-1, и планами о получении образования.

«Мне было не сложно принять увольнение. Меня очень поддерживали, и всё прошло очень естественно. С тех пор я много играю в гольф.

Я никогда раньше не учился в своей жизни. На самом деле, я даже не окончил школу, но в сентябре собираюсь пройти курс в Гарварде, немного поучиться. Курс называется «Переговоры и лидерство». Я делаю то, что мне сейчас нравится, есть время и интерес изучать другие вещи», — сказал де Врис RacingNews365 на голландской премьере фильма «Гран Туризмо».

Ник де Врис является чемпионом Формулы-Е сезона-2020/2021. Его место в «Альфа Таури» занял австралиец Даниэль Риккардо.