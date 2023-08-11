Хорнер: в фильме Питта мы будем злодеями, потому что его продюсируют Вольф и Хэмилтон

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер иронично высказался о роли сотрудников его команды в будущем фильме Брэда Питта. Ранее было заявлено, что Льюис Хэмилтон и Тото Вольф имеют непосредственное отношение к съёмкам фильма.

«Очень здорово, что Формула-1 вновь появится на больших экранах. Правда, я уверен, что мы будем плохими парнями и злодеями в этом фильме, потому что Тото и Льюис являются исполнительными продюсерами. В любом случае это потрясающее событие для спорта и для Формулы-1. Интерес к нашему виду спорту поражает», — сказал Хорнер в интервью ESPN.

Брэд Питт появлялся на стартовой решётке Гран-при Великобритании. Помимо Питта, также известно об участии в фильме Хавьера Бардема и Демсона Идриса. Заявленный бюджет фильма составляет $ 140 млн.