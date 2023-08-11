Руководитель «Альпин» опроверг связь с «Андретти»

Временно исполняющий обязанности руководителя команды «Альпин» Бруно Фамен рассказал о перспективах команды и векторе её развития. Ранее сообщалось об интересе Марио Андретти к покупке французской команды.

«У нас увлекательный проект с «Альпин». Сейчас целью является развитие «Альпин» при поддержке команды Формулы-1. Это долгосрочный проект, поэтому мы полностью сконцентрированы на нём. Чем успешнее мы будем в Формуле-1, тем лучше будет для бренда. Учитывая мой опыт в автоспорте, могу сказать, что для оправдания инвестиций в автоспорт нужно объяснить большому боссу, что они будут равносильны рекламе. Спорт находится в сердце «Альпин», и с учётом того, что развивать бренд напрямую сложно, стратегия — развивать его через автоспорт», — приводит слова Фамена Speedcafe.

Фамен сменил Отмара Зафнауэра на посту руководителя команды «Альпин» по окончании первой половины сезона-2023.