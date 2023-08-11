Хорнер объяснил, какие «вредные привычки» появились у Риккардо

Руководитель команды «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился впечатлениями о форме Даниэля Риккардо, вернувшегося в автоспорт по ходу сезона-2023. Австралиец присоединился к команде «Альфа Таури», которая является частью структуры «Ред Булл».
«Думаю, что у него появилось много вредных привычек. Потребовались люди, работавшие с ним раньше, чтобы избавиться от них. На симуляторе мы очень быстро вернулись к тому, чего ожидали и к чему он нас приучил. Потом мы хотели подтвердить его уровень на практике, и шинные тесты предоставили такую возможность.
Проблема заключается в том, что когда вы управляете сложной машиной, то иногда приходится идти на компромисс, чтобы получить от неё максимальную скорость. Я имею в виду, что его техника торможения сильно изменилась по сравнению с тем, к чему мы привыкли. Он пытался заклеить слабые места машины лейкопластырем, чтобы заставлять её ехать. Как только мы выберем другой путь, вы увидите, что всё станет более естественным.
Он в отличной форме и всегда заботится о себе. Когда он вернулся, он выглядел так, будто бы не ел три месяца, однако был в хорошей форме. Он проехал более 100 кругов на физически требовательной трассе в «Сильверстоуне», а затем отправился в Венгрию на одну из самых требовательных трасс в календаре и провёл впечатляющий отрезок на шинах «медиум», — приводит слова Хорнера Speedcafe.
Ранее Даниэль Риккардо выступал за команды структуры «Ред Булл» с 2012 по 2018 год. На его счету восемь побед в 234 проведённых Гран-при.
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