Лео Туррини оценил будущее пилотов «Феррари»

Известный итальянский эксперт Формулы-1 Лео Туррини поделился тем, каким видит будущее пилотов команды «Феррари» Шарля Леклера и Карлоса Сайнса.

«Если Леклер продлит контракт с «Феррари», он сделает жизненный выбор, по итогам которого станет новым Алези или новым Райконенном. Он хорош, и я не думаю, что есть гонщики сильнее его, но на данный момент, кто за рулём — это наименьшая из проблем «красных».

Карлос вполне амбициозен. Он не считает себя ниже Леклера. Я бы удержал его. Конечно, у него нет недостатка в предложениях, пусть и не от топ-команд. По крайней мере, пока. Но если бы мне пришлось между одним из гонщиков «Феррари» и Льюисом Хэмилтоном, то я бы взял Хэмилтона. Вместо Сайнса», — приводит слова Туррини PlanetF1.

Шарль Леклер выступает за «Феррари» c 2019 года. Сайнс присоединился к команде в начале сезона-2021.