В «Альфа Ромео» надеются на развитие Гуаньюя Чжоу
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Гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар высказался о пилоте команды Гуаньюе Чжоу, отметив важность совместной работы с Валттери Боттасом.
«Он усердно работает, и Валттери ему очень хорошо помогает. Думаю, для нас здорово, что гонщики работают так тесно друг с другом, и Валттери при этом обладает большим опытом.
Он быстрый гонщик, и Чжоу может перенять всё это у него. Кроме того, отмечу, что в гонках они отлично взаимодействуют друг с другом», — приводит слова Пухолара Racingnews365.
Валттери Боттас занимает 15-е место в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1, набрав пять очков. Гуаньюй Чжоу располагается на 16-й строчке, заработав четыре очка. Лидирует в общем зачёте пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
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