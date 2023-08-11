В «Альфа Ромео» надеются на развитие Гуаньюя Чжоу

Гоночный инженер «Альфа Ромео» Хеви Пухолар высказался о пилоте команды Гуаньюе Чжоу, отметив важность совместной работы с Валттери Боттасом.

«Он усердно работает, и Валттери ему очень хорошо помогает. Думаю, для нас здорово, что гонщики работают так тесно друг с другом, и Валттери при этом обладает большим опытом.

Он быстрый гонщик, и Чжоу может перенять всё это у него. Кроме того, отмечу, что в гонках они отлично взаимодействуют друг с другом», — приводит слова Пухолара Racingnews365.

Валттери Боттас занимает 15-е место в общем зачёте пилотов текущего сезона Формулы-1, набрав пять очков. Гуаньюй Чжоу располагается на 16-й строчке, заработав четыре очка. Лидирует в общем зачёте пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.