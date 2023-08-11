«Пока я не на своём месте». Сарджент — о нестабильной половине сезона

Пилот «Уильямса» американец Логан Сарджент поделился мыслями о нестабильности в первой части своего дебютного сезона в команде.
«Были и успехи, и провалы. Пока что я не на своём месте. В последнее время я чувствую, что становлюсь ближе, я чувствую прогресс, и это самое главное. Мне нужно поработать над некоторыми вещами. И как команде, как коллективу, нам есть над чем работать. Результат приносят очень маленькие детали. В этом году были моменты, когда я просто слишком поздно отпускал тормоз на поворотах и слишком сильно сбавлял скорость. С этим я уже разобрался. Но таких моментов очень много. И их все нужно проработать. Но шаг за шагом я движусь в том направлении, чтобы извлекать из машины максимум возможностей. Не сказал бы, что я слишком сильно на себя давлю. Скорее, тяжело от того, сколько всего нужно учесть за короткое время. Это эмоционально опустошает тебя. Не всегда есть шансы набрать очки, но для меня главное — это чувствовать, что я сделал всё, что мог. И тогда, какое бы место я ни занял, я считаю это успехом», — приводит слова Сарджента Motorsport.com.
22-летний пилот занимает 20-е место в личном зачёте, не набрав очков.
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