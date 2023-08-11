Расселл: технологии ИИ могут предотвратить несчастные случаи в плохую погоду

Пилот «Мерседеса» британец Джордж Расселл выразил мнение, что технологии искусственного интеллекта могут быть использованы для предотвращения несчастных случаев в автоспорте.
Джордж Расселл заявил, что ФИА должна быть «смелее» в принятии решений в условиях плохой погоды. Гран-при Бельгии неоднократно останавливался из-за плохих погодных условий, и перед началом спринтерской гонки гонщики проезжали круги за машиной безопасности.
«Я думаю, что между нами, гонщиками, и ФИА определённо стало больше взаимодействия. Они хотят услышать наши мнения, понять нашу точку зрения из кабины, чтобы не только просто улучшить Формулу-1, но и автоспорт в целом. У всех нас есть эта невероятные технологии. Я говорю о будущих технологиях ИИ, которые могут помочь предотвратить трагические происшествия. Но эти технологии должны быть доступны и в Формуле-2 и Формуле-3, где нет всех средств и камер видеонаблюдения, чтобы быстро реагировать на ужасные инциденты», — цитирует Рассела Racingnews365.
Напомним, 1 июля 18-летний гонщик команды MP Motorsport Дилано ван'т Хофф скончался в результате аварии на трассе «Спа-Франкоршам» во время второй гонки серии FRECA незадолго до старта 24-часового марафона.
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