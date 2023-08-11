Уиндзор: «Мерседес» должен сделать Джорджа Расселла вторым номером

Известный аналитик Формулы-1 Питер Уиндзор выразил мнение, что руководство «Мерседеса» должно убедить пилота Джорджа Расселла признать статус второго номера в команде после семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмилтона.
«Конечно, в той или иной степени, но проблема «Мерседеса» — в Джордже. Вы должны помнить, что Льюис хотел сохранить Валттери Боттаса в качестве напарника. Он действительно этого хотел. Но в команде его не послушали и подписали контракт с Расселлом. В «Ред Булл» никогда бы не подумали о подписании контракта с Джорджем, чтобы сделать его напарником Макса Ферстаппена, даже если бы он был свободен. Но «Мерседес» это сделал.
Если бы я стал новым руководителем «Мерседеса», я бы сразу сказал: «Джордж, вот твой новый контракт — теперь он состоит из двух частей, приятель. Ты никогда не должен финишировать раньше Льюиса Хэмилтона. Извини», — приводит слова Уиндзора Daily Express со ссылкой на подкаст Cameron F1.
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