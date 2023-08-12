Карлос Сайнс назвал сильнейшие команды после «Ред Булл»

Испанский пилот «Феррари» Карлос Сайнс оценил положение своей команды по отношению к соперникам, идущим следом за «Ред Булл».
Сайнс признал, что «Феррари» находится не в том положении, в котором хотелось бы быть команде в текущем сезоне.
«Думаю, помимо «Ред Булл», самыми быстрыми командами остаются «Макларен», как правило, «Мерседес», и если не мы, то «Астон Мартин», — приводит слова Сайнса портал Racingnews365.
«Феррари» не смогла внести правки в болид, и это серьёзно помешало навязать борьбу «Ред Булл». Шарль Леклер сумел спасти для команды подиум на Гран-при Бельгии благодаря проблемам с шинами у «Макларена», с которыми команда боролась на протяжении всей гонки. Также успеху «Феррари» поспособствовало столкновение Сайнса и пилота «Макларена» Оскара Пиастри на старте гонки. Сезон в Формуле-1 возобновится 25 августа.
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