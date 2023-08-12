Хорнер предположил, когда закончится доминирование «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, рассуждая о конкуренции, выразил мнение, что в следующем сезоне, когда не будет серьёзных изменений в правилах, команды ещё сильнее приблизятся друг к другу в плане результатов.

«Кто представляет для нас наибольшую угрозу? Ну, каждую неделю эта команда меняется. На одной неделе это «Феррари», на следующей — «Мерседес», сейчас добавился «Макларен», а в начале сезона нашим соперником был «Астон Мартин».

Поэтому каждый раз, когда мы оглядываемся на преследователей, это кто-то, кто во многом помогает нам развиваться, но они безумно близко.

При стабильности правил всегда будет сближение результатов. Если вы хотите плотных гонок, просто оставьте правила в покое, и вы всегда увидите, как команды и машины приблизятся друг к другу. Поэтому я ожидаю, что следующий сезон будет совсем другим», — приводит слова Хорнера Racingnews365 со ссылкой на подкаст ESPN.

Напомним, в текущем сезоне Формулы-1 представители «Ред Булл» победили во всех 12 гонках.