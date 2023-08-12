Ферстаппен — о победе во всех гонках сезона: даже доминирующий «Мерседес» не смог этого

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен осторожно высказался о возможном рекорде по количеству побед за сезон. В первой половине сезона австрийская команда выиграла все 12 гонок.

«Это достижение гораздо более важно для команды, моя задача просто концентрироваться на каждой гонке и стараться побеждать. Мы просто пытаемся продолжать в том же духе, а в конце сезона посмотрим, сейчас мы наслаждаемся моментом. Но я думаю, что на самом деле это невероятное достижение всей команды.

Да, у нас доминирующая машина, но также очень легко допустить ошибку и не выиграть какую-либо гонку.

Даже «Мерседес» в годы доминирования не смог этого добиться. Я думаю, что они, вероятно, имели даже более доминирующий болид по сравнению с нашим или тем, что был у «Макларена» в своё время. Просто потому, что раньше было намного больше сходов только из-за ненадёжности техники.

Но я действительно горжусь тем, что являюсь частью этой команды и достиг чего-то подобного», — приводит слова Ферстаппена Racingnews365.

В 2016 году представители «Мерседеса» выиграли 19 гонок из 21. В 1988 году «Макларен» одержал победы в 15 гонках сезона из 16.