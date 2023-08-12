Марк Уэббер назвал причины недооценки «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Уэббер выразил мнение о том, почему успехи команды «Ред Булл» недооценивают. Уэббер выступал за команду с 2007 по 2013 год.

«У «Ред Булл», вне всяких сомнений, одна из величайших историй успеха в Формуле-1. Но, если бы они были автокомпанией и производителем болидов, они бы точно удостаивались большей похвалы и признания. Их команда состоит из потрясающих личностей, и они проделали огромную работу с болидами, из-за чего и лидируют в Кубке конструкторов и в общем зачёте, они доминируют в Формуле-1. А то, что они привнесли в спорт, — например, их персонал, инфраструктуру в Милтон Кейнс (база «Ред Булл». — Прим. «Чемпионата»), — всё это является свидетельством их заслуг», — цитирует слова Уэббера Autosport.

На Гран-при Канады в июне «Ред Булл» одержал сотую победу в Формуле-1. Команда добилась этого достижения за рекордные 14 лет. До «Ред Булл» это удавалось лишь четырём другим командам: «Феррари», «Макларену», «Уильямсу» и «Мерседесу». Быстрее всех среди них 100 побед одержал «Макларен», команде для этого потребовалось 18 лет.