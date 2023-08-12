Дэвид Култхард рассказал, почему так и не стал чемпионом Формулы-1

Бывший британский пилот Дэвид Култхард порассуждал о том, что ему не удалось стать чемпионом в течение 15-летней карьеры в Формуле-1.

«Было несколько причин. Во-первых, я поздно перешёл на торможение левой ногой. Когда мы с Микой Хаккиненом были товарищами по «Макларену», нам доносили, что торможение правой ногой сказывается на эффективности прохождения поворотов на средней скорости.

Очевидно, что при торможении правой ногой вам приходится полностью отпускать педаль газа и только затем вы возвращаете ногу. Так что это действительно сдерживало меня.

Когда я научился тормозить левой ногой, то самым сильным, я думаю, стал сезон-2001 – когда я боролся за титул с Михаэлем Шумахером и завершил чемпионат на втором месте.

Стать чемпионом было бы здорово? Конечно, но заслуживаю ли я, исходя из моей 15-летней карьеры, стоять в одном ряду с великими чемпионами? Есть такие люди, глядя на которых, ты задаёшь себе вопрос: «Вау, как он это сделал?» У меня никогда не было такой черты. Поэтому меня вполне устраивает карьера, которую я провёл.

Это то, что до сих пор привлекает меня в Формуле-1 сегодня. Когда вы смотрите гонки Льюиса Хэмилтона, вы думаете, что он невероятный. Когда я вижу такие выдающиеся выступления, это просто замечательно, и это то, что до сих пор привлекает меня в спорте», — приводит слова Култхарда F1i.