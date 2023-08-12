Росберг дал важный совет Пересу после спада

Экс-пилот Формулы-1 Нико Росберг поделился мнением, что пилоту «Ред Булл» Серхио Пересу необходимо научиться не обращать внимания на критику, которой был окружён его спад в середине сезона. Росберг призвал Переса отвлечься от информационного поля и сосредоточиться исключительно на вождении, чтобы вернуть свою форму начала сезона.

«Я бы порекомендовал Серхио отключить все СМИ и всё остальное, не заглядывать в социальные сети, потому что он будет видеть там столько мемов про себя, комментариев с критикой, провокационных вопросов от журналистов, что лучше просто изолироваться от всего этого. Когда я боролся за чемпионство, я полностью отключил все социальные сети, электронную почту и не читал прессу. Вот только на автодроме всё равно придётся сидеть перед 50 журналистами и слушать вопросы про твой спад. А игнорировать их нельзя, придётся отвечать. А следующим вопросом будет, боится ли Перес за своё место в команде», — сказал Росберг в интервью Sky Sports.

К середине сезона Серхио Перес отстаёт от своего напарника по команде, двукратного чемпиона Макса Ферстаппена на 125 очков, несмотря на удачный старт года.