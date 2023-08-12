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Эллиот: мы сосредоточены на машине следующего года

Эллиот: мы сосредоточены на машине следующего года
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Майк Эллиот, отвечающий за стратегические вопросы команды «Мерседес», рассказал, что в команде работают над болидом следующего сезона, и поделился целями на вторую половину сезона-2023.

«Думаю, что сложно вносить большие изменения в такие основополагающие части болида, как шасси или коробка передач. Это гораздо проще сделать зимой, но с точки зрения того, чего мы хотим достичь, мы можем получить знания на машине этого года.

Мы уже говорили, что если посмотреть, где находимся мы и где находится Макс [Ферстаппен] и его «Ред Булл», то мы должны сосредоточить внимание на развитии зимой, убедившись, что мы усвоили все уроки из машины этого года.

Всё дело в упорной работе. Если вы посмотрите, где мы были в прошлом году, то мы сделали большие шаги, чтобы подняться с тех позиций. Нам есть чему поучиться и ещё есть второе место в чемпионате, за которое нужно бороться, но очевидно, что сейчас мы в первую очередь сосредоточены на машине следующего года. Наша фундаментальная цель — это победа в чемпионате мира, так что работа над машиной этого года — это просто полезное обучение на трассе», — приводит слова Эллиота PlanetF1.

«Мерседес» занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая от «Ред Булл» на 256 очков и опережая «Астон Мартин» на 51 очко.

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