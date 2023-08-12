Риккардо рассказал, что помогло ему вернуться в Формулу-1

Австралийский пилот «Альфа Таури» Даниэль Риккардо, вернувшийся в Формулу-1 перед Гран-при Венгрии, рассказал о работе за симулятором и о том, как его приняли в команде.
«Когда я впервые запустил симулятор, я мог видеть себя прошлогоднего в качестве примера. Мне не хватало немного уверенности и понимания того, что нужно просто выходить и ехать. Возможно, в мою голову закрадывались посторонние мысли.
Возвращение в «Ред Булл» было для меня захватывающим, но и придавало немного нервов. Возможно, я получил комфорт и уверенность в первых заездах за симулятором. Понадобилось немного времени, чтобы избавиться от некоторых вещей и попытаться найти прежнего себя. Мне очень помогла работа с Саймоном Ренни, моим инженером со времён в «Ред Булл». Он отвечал за работу на симуляторе. Работая с ним, я быстро вернул себе уверенность. Конечно, я смотрел на данные Макса [Ферстаппена] и Серхио [Переса], которые знакомы с этой машиной, и учился у них», — приводит слова Риккардо RacingNews365
Риккардо выступал за команды семейства «Ред Булл» в Формуле-1 с 2012 по 2018 год.
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