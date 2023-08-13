Эксперт назвал гонщика, который может заменить Сарджента в «Уильямсе»

Эксперт Формулы-1 Лоуренс Баретто рассказал о будущем Логана Сарджента в «королевских гонках» и назвал пилота, который может заменить американского дебютанта в «Уильямс».

«Британская команда, которая занимает седьмое место в Кубке конструкторов, уже имеет в своём составе Алекса Албона, который продолжит сотрудничество с командой и в 2024 году. С другой стороны гаража компанию ему составляет Логан Сарджент, показывающий хорошие, но не впечатляющие результаты. Он понимает, что ему необходимо улучшить свои результаты, чтобы остаться ещё на один сезон.

«Уильямс» настроен предоставить Сардженту возможность проявить себя в этом сезоне и пытается снять давление с американского гонщика, чтобы тому удалось найти свой темп. Они поддерживают его в том, чтобы он добился успеха и получил возможность остаться на второй год в составе «синих», но ему необходимо сократить отставание от Албона, особенно в квалификациях.

Если он этого не сделает, то его место окажется под угрозой. Мик Шумахер был бы очевидным претендентом на его место, так как имел переговоры с командой, а так же сохранил роль резервного пилота «Мерседес», в котором заслужил публичную похвалу за свои усилия от [Льюиса] Хэмилтона и [Джорджа] Расселла», — приводит слова Баретто официальный сайт Формулы-1.

Логан Сарджент провёл сезон-2022 в Формуле-2 в составе команды «Карлин» и занял четвёртое место в общем зачёте. Американскому пилоты пока что не удалось забраться в топ-10 по итогам Гран-при в первой половине сезона-2023.