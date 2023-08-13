Эксперт: персонал в Маранелло находится в страхе потери работы
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Экс-пилот Формулы-1 Марк Зурер поделился информацией, которая поступает ему от бывших сотрудников «Феррари», работавших над болидом на базе команды в Маранелло.
«Говорю вам, все люди там работают в страхе. Они не выдвигают возражений, потому что боятся потерять работу. Воодушевлённых и полных энтузиазма инженеров сдерживают. В основном жто касается сотрудников-итальянцев. Понятно, что работа в «Феррари» — это честь и никто не хочет ставить свою работу под угрозу», — приводит слова Зурера GPFans.
Последним пилотом, становившимся чемпионом мира с «Феррари», был Кими Райкконен. Последняя победа «красных» в Кубке конструкторов датируется 2008 годом. В текущем сезоне пилоты лишь трижды поднимались на подиум в гонках Формулы-1.
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