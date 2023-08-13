«Это тяжёлый бизнес, но с этим нужно смириться». Штайнер — об увольнении Зафнауэра

Руководитель команды «Хаас» Гюнтер Штайнер поделился мнением об увольнении из «Альпин» своего коллеги по цеху Отмара Зафнауэра. Он также отметил значительное давление, под которым работают руководители команд.

«Это было сделано не совсем обычно, но каждый делает это по-своему. Я, конечно, думаю, что Отмар разочарован, но он был в этой ситуации и раньше. Большинство из нас сталкивались с подобными ситуациями. Как говорится, одна дверь закрывается, но открывается другая. Это тяжёлый бизнес, потому что ты всегда на виду у публики, и всякое может случиться. Я не говорю, что это хорошо, но такова судьба. Я думаю, что Отмар довольно быстро справиться. Это часть нашей жизни как менеджеров команды», — приводит слова Штайнера GPFans.

Итальянский инженер Штайнер руководит командой «Хаас» с 2014 года.