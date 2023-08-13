Марко: Ферстаппен был бы на поуле и на «Альфа Таури», и на «Хаасе»

Советник команды «Ред Булл» 80-летний австриец Хельмут Марко восторженно высказался о темпе Макса Ферстаппена и поделился мнением о возможном будущем голландского пилота.

«Макс показывал бы свой уровень на любой машине. [Льюис] Хэмилтон всегда был для меня чемпионом по тому, как он проводит гонки, так как очень грамотно работает с резиной. Макс теперь на его уровне, если не лучше, потому что он быстрее по чистой скорости. Произошёл невероятный процесс взросления.

При соответствующих условиях Макс приехал бы на поул и на «Альфа Таури», и на «Хассе», поскольку эти машины хороши в квалификациях. Макс иной. Однажды он придёт и скажет: «Спасибо, вот и всё», — приводит слова Марко Motorsportweek.

Контракт голландского пилота с «Ред Булл» рассчитан до конца 2028 года. Ферстаппен неоднократно заявлял о том, что может покинуть «королевские автогонки» по истечении контракта.