Пилот, ставший участником летальной аварии в Спа, рассказал о своём восстановлении

Пилот Адам Фицджеральд, участвовавший в заезде в Спа в рамках гоночной серии Formula Regional Championship by Alpine (ФРЕКА), рассказал о своём восстановлении после аварии, закончившейся летальным исходом для 18-летнего пилота Дилано ван'Т Хоффа.
«Команда сказала, что у меня не было возможности нажать на педаль тормоза, прежде чем я столкнусь с машиной Дилано. Я мало что помню с того момента, помню только боль. На удивление, адреналин ничего не сделал. Это было похоже на удар кувалдой по пояснице. Самая мучительная боль.
В тот момент я даже не знал, что у меня сломан локоть, не знал, что у меня перелом ключицы, ушиб пятки, другого локтя. Я ничего этого не чувствовал, потому что вся боль была в спине.
Первые две недели были действительно трудными, потому что я просто лежал один в больнице в Бельгии, вдали от моей семьи. Я сломал четыре позвонка в нижней части спины, но уже могу ходить. Когда сажусь, чувствую давление в спине. Не могу долго ходить, не могу долго сидеть. Руки не сильно болят, но я не могу полностью разогнуть локоть. Он не очень подвижен, потому что в него вставили два винта. Трудно поесть, одеться и заниматься бытовыми вещами. Врачи сказали мне, что восстановление займёт от четырёх до шести месяцев.
Я не хотел привлекать внимание к себе и своим травмам из-за того, что произошло с Дилано. Если бы я говорил о своих травмах, это отвлекло бы внимание от Дилано, а я этого не хотел», — сказал Фицджеральд в интервью Feederseries.
В 2019 году на трассе в Спа произошёл инцидент, приведший к смерти пилота Формулы-2 Антуана Юбера. Трасса в Бельгии считается одной из самых опасных в календаре. Её конфигурация не раз менялась из-за требований безопасности.
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