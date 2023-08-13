«Уильямс» может потерять $ 100 млн из-за иска бывшей сотрудницы

Бывший директор по маркетингу команды «Уильямс» Клаудиа Шварц подала иск в размере $ 100 млн в отношении команды на предмет преднамеренной попытки разрушить её репутацию и заставить её покинуть организацию, пытаясь избежать выплат по её контракту.
Согласно информации The Times, Шварц утверждает, что команда сделала это путём утечки информации о её предполагаемом романе с бывшим исполнительным директором Дарреном Фульцем, которого уволили после того, как один из инвесторов потребовал, чтобы командный бюджет был урезан в связи с плохими выступлениями команды.
В ответ на иск Шварц «Уильямс» выдвинул свой иск на сумму $ 6,9 млн, обвиняя её в создании схемы с участием её мужа, Акселя Людвига. В результате этой схемы «Уильямс» обращался к поставщикам, которые оказывали услуги по завышенным ценам. «Уильямс» утверждает, что Шварц завела роман с Фульцем ради одобрений по завышенным счетам-фактурам и неправомерным платежам.
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