«Мерседес» объявит о продлении контракта с Хэмилтоном перед Гран-при Нидерландов

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон близок к подписанию нового контракта с командой.

Согласно сообщению Correire della Sera, «Мерседес» объявит о подписании нового контракта перед Гран-при Нидерландов. Информация о длительности нового соглашения семикратного чемпиона мира с немецкой командой остаётся неизвестной.

Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с сезона-2013. За девять лет в составе команды ему удалось шесть раз стать чемпионом мира и внести существенный вклад в восемь чемпионств «Мерседеса» в Кубке конструкторов в периоде с 2014 по 2021 год.

В личном зачёте текущего чемпионата Формулы-1 Льюис Хэмилтон располагается на четвёртом месте. «Мерседес» находится на втором месте в Кубке контрукторов, отставая от «Ред Булл» на 256 очков.