«Мерседес» объявит о продлении контракта с Хэмилтоном перед Гран-при Нидерландов

Британский пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон близок к подписанию нового контракта с командой.
Согласно сообщению Correire della Sera, «Мерседес» объявит о подписании нового контракта перед Гран-при Нидерландов. Информация о длительности нового соглашения семикратного чемпиона мира с немецкой командой остаётся неизвестной.
Льюис Хэмилтон выступает за «Мерседес» с сезона-2013. За девять лет в составе команды ему удалось шесть раз стать чемпионом мира и внести существенный вклад в восемь чемпионств «Мерседеса» в Кубке конструкторов в периоде с 2014 по 2021 год.
В личном зачёте текущего чемпионата Формулы-1 Льюис Хэмилтон располагается на четвёртом месте. «Мерседес» находится на втором месте в Кубке контрукторов, отставая от «Ред Булл» на 256 очков.
- 13 августа 2023
-
15:57
-
15:13
-
13:20
-
11:42
-
10:50
-
10:31
-
09:32
-
01:01
-
00:40
- 12 августа 2023
-
23:43
-
23:39
-
23:18
-
21:54
-
20:53
-
20:32
-
18:52
-
17:22
-
16:48
-
16:29
-
14:45
-
14:30
-
13:11
-
12:29
-
11:46
-
10:32
-
09:32
-
00:58
-
00:43
- 11 августа 2023
-
22:59
-
21:50
-
21:49
-
21:14
-
19:56
-
19:40
-
19:11