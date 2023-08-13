Хаккинен рассказал о главном факторе успеха «Ред Булл»

Двукратный чемпион мира в составе «Макларен-Мерседес» Мика Хаккинен рассказал о причине, по которой машины команды «Ред Булл» доминируют в Формуле-1. В своём обращении он отметил вклад технического директора команды Эдриана Ньюи.
«Я хорошо знаю Эдриана Ньюи, я выиграл оба своих титула за рулём машин, спроектированных им. Каждый раз, когда происходят изменения в техническом регламенте, он предлагает выигрышный дизайн, который соответствует обновлённым правилам.
После 2022 года было нетрудно предсказать, что «Ред Булл» вновь сможет создать хорошую машину, но, когда я увидел первые тесты в Бахрейне, я понял, что они будут невероятно быстры.
Проблема ли это? Нет, это гонки, и кто-то должен побеждать в них. Не знаю, зависит ли успех больше от машины или водителя, но на месте Макса [Ферстаппена] я был бы в восторге», — приводит слова Хаккинена Formula1News.
Макс Ферстаппен дважды подряд становился чемпионом мира — в 2021 и 2022 годах. В текущем чемпионате он занимает первое место в личном зачёте, выиграв 10 Гран-при из 12.
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