Норрис заявил, что ему не нравится управлять болидом «Макларена»

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что не получает удовольствия от управления своей нынешней машиной, и высказался о причинах этого.

«Мне не нравится управлять машиной так, как я вынужден делать это сейчас. Я считаю, что она вообще не подходит моим сильным сторонам.

Я хочу иметь возможность проезжать поворот по U-образной траектории на минимальной скорости, и это последнее, что я могу сейчас делать. Я вынужден проезжать по V-образной траектории. Я никогда не был большим поклонником этого.

По большому счёту машине нравится ездить только по прямой, хотя она не очень быстра, но у нас хорошо получается тормозить, поэтому иногда мы быстры на мокрой трассе. Я бы не сказал, что мы в целом быстры в мокрых условиях, но быстрее, когда торможение играет большую роль, как в Монако», – приводит слова Норриса издание Racingnews365.