Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Норрис заявил, что ему не нравится управлять болидом «Макларена»

Норрис заявил, что ему не нравится управлять болидом «Макларена»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис признался, что не получает удовольствия от управления своей нынешней машиной, и высказался о причинах этого.

«Мне не нравится управлять машиной так, как я вынужден делать это сейчас. Я считаю, что она вообще не подходит моим сильным сторонам.

Я хочу иметь возможность проезжать поворот по U-образной траектории на минимальной скорости, и это последнее, что я могу сейчас делать. Я вынужден проезжать по V-образной траектории. Я никогда не был большим поклонником этого.

По большому счёту машине нравится ездить только по прямой, хотя она не очень быстра, но у нас хорошо получается тормозить, поэтому иногда мы быстры на мокрой трассе. Я бы не сказал, что мы в целом быстры в мокрых условиях, но быстрее, когда торможение играет большую роль, как в Монако», – приводит слова Норриса издание Racingnews365.

Материалы по теме
Хаккинен ответил на вопрос о том, кто мог бы обойти Ферстаппена за рулём «Ред Булл»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023