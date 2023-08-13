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Масса: Ферстаппен будет выигрывать всё до 2026 года

Масса: Ферстаппен будет выигрывать всё до 2026 года
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Бывший пилот Формулы-1 бразилец Фелипе Масса считает, что доминирование двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена завершится только с глобальным изменением серии в 2026 году.

«Я считаю, что до 2026 года, когда вступят в силу изменения, Ферстаппен будет выигрывать всё. В ближайшее время правила останутся прежними, и Ферстаппен лучший. Так что можно ожидать, что Ферстаппен выиграет все титулы до 2026 года», – приводит слова Массы издание Marca.

Общий зачёт (топ-10):

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 314 очков.
2. Серхио Перес («Ред Булл») — 189.
3. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») — 149.
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 148.
5. Шарль Леклер («Феррари») — 99.
6. Джордж Расселл («Мерседес») — 99.
7. Карлос Сайнс («Феррари») — 92.
8. Ландо Норрис («Макларен») — 69.
9. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 47.
10. Эстебан Окон («Альпин») — 35.

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