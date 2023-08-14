Юниор «Ред Булл»: я не мечтаю стать пилотом команды — я хочу стать чемпионом Ф-1
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Участник юниорской программы «Ред Булл» и пилот Формулы-2 японец Аюму Иваса высказался о целях в карьере.
«Я являюсь пилотом «Хонды» и «Ред Булл», и обе компании поддерживают меня в Ф-2. Моя мечта не заключается в том, чтобы в Ф-1 выступать за «Ред Булл» или «Астон Мартин». Моя мечта – стать чемпионом Формулы-1 и удерживать это звание.
Сейчас я не думаю об этом. В конце концов, я завишу от своего выступления в Ф-2. Если вы хорошо выступаете, то получаете признание и звонки от всех. Вот каким пилотом я хочу быть», – приводит слова Ивасы издание Racingnews365.
На данный момент, после десяти этапов, Иваса занимает третье место в чемпионате, уступая датчанину Фредерику Вести и французу Тео Пуршеру.
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