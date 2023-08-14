Марко рассказал, кого из британцев он готов рассмотреть в качестве пилота «Ред Булл»

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко оценил вероятность появления британца в команде.
«Общественности, зрителям и журналистам, конечно, понравится, если напарником Макса станет Фернандо Алонсо, Ландо Норрис или Льюис Хэмилтон. Но руководство команды стремится к успеху и победе в чемпионате — как в зачёте пилотов, так и в Кубке конструкторов. Тогда лучше, если у вас есть иерархия, где понятно, кто номер один, а кто пилот номер два.
Норриса я всё ещё могу представить напарником Ферстаппена, но насчёт Хэмилтона у меня твёрдая позиция. Атмосфера в команде прежде всего и она не должна пострадать. В прошлом мы видели, например, Сенну и Проста, двух суперзвёзд, которые смотрели только друг на друга и ставили команду на второе место», — приводит слова Марко Motorsport-Magazin.
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