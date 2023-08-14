Эксперт поделился подробностями о переговорах «Феррари» с Леклером и Сайнсом

Эксперт Формулы-1 Лоуренс Баретто высказался по поводу переговоров итальянской команды «Феррари» с пилотами Шарлем Леклером и Карлосом Сайнсом о новом контракте.
«Источники сообщают, что «Феррари» уже начала переговоры с Леклером и стремится заключить с ним новый многолетний контракт. Считается, что итальянская команда также заинтересована в сохранении Сайнса, хотя, вероятно, сначала уладит контракт с Леклером, прежде чем окончательно оформит сделку с испанцем», — приводит слова Баретто официальный сайт Формулы-1.
В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 191 очко. Лидирует «Ред Булл» (503 балла). «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков.
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