Хельмут Марко: Вассёр продолжает свой роман с Вольфом

Спортивный консультант «Ред Булл» Хельмут Марко уверяет, что у австрийской команды нет проблем с собственной линейкой двигателей и именно поэтому существует много противников нового регламента.

Регламент двигателей Формулы-1 сезона 2026 года до сих пор вызывает споры. В то время как «Ред Булл», в частности, выступает за внесение улучшений в принятые правила, большинство других производителей высшего класса высказываются против корректировок.

«Фредерик Вассёр продолжает свой роман с Тото Вольфом, поэтому в «Феррари» мало что вызывает резонанс. На данный момент у нас нет союзников в этом вопросе. Это не потому, что мы не можем взять ситуацию под контроль», — приводит слова Марко Formel1.de.

Ранее Марко оценил вероятность появления в команде британского гонщика.