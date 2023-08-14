Эксперт: несколько команд Формулы-1 рассматривают Карлоса Сайнса на 2025 год

Эксперт Формулы-1 Лоуренс Баретто высказался об испанском пилоте «Феррари» Карлосе Сайнсе.
«Сайнс находится в хорошей позиции. Считается, что 28-летний гонщик пользуется уважением среди инженеров «Феррари». Карлос доказал, что может обеспечить стабильность – в этом сезоне он набрал очки во всех гонках, кроме двух. Источники сообщают, что к его кандидатуре в 2025 году прикован шквал интереса со стороны нескольких конкурирующих команд», — приводит слова Баретто официальный сайт Формулы-1.
Сайнс перешёл в «Феррари» перед сезоном 2021 года. В первый сезон выступлений в команде Сайнс занял пятую строчку в личном зачёте, опередив своего напарника Шарля Леклера. В сезоне-2022 занял пятое место в общем зачёте пилотов, набрав 246 очков.
Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?
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