Экс-пилот Формулы-1 назвал проблему Фредерика Вассёра в «Феррари»

Бывший пилот Формулы-1 Марк Зурер высказал мнение, что проблемой «Феррари» является нежелание многих специалистов приезжать в Италию для работы с командой.
«Почему в это время тот, у кого есть семья, должен переезжать в Италию? Мотивация должна быть очень и очень высокой», — сказал Зурер на канале Formel1.de в YouTube.
Марк также добавил, что что руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр, по его мнению, подходит команде, но для продуктивной работы ему нужны новые сотрудники:
«Ему нужны новые кадры, но проблема в том, что никто особо не хочет ехать в Италию».
В настоящий момент «Феррари» занимает четвёртое место в Кубке конструкторов, имея в активе 191 очко. Лидирует «Ред Булл» (503 балла). «Мерседес» занимает второе место (247 баллов). Топ-3 замыкает «Астон Мартин», на счету которого 196 очков.
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