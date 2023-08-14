Леклер: в «Феррари» я чувствую себя как дома. Моя главная мечта — стать здесь чемпионом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался по поводу своего желания оставаться в итальянской команде как можно дольше.
«Конечно, я думаю, что каждый гонщик рассматривает различные варианты, как только у него появляется такая возможность. Но я очень люблю «Феррари». И моя первая цель и первая мечта — стать чемпионом мира с «Феррари», больше, чем что-либо другое. Поэтому если у меня появится хотя бы минимальный шанс, хоть малейшая возможность сделать это, я не буду ни в чем сомневаться и буду стремиться остаться в «Феррари».
Я думаю, для всех в команде очевидно, что мы недовольны ситуацией, в которой находимся сегодня, поскольку хотим побеждать. Но я очень люблю эту команду. Здесь я чувствую себя как дома. И я не могу сказать больше, потому что не было никаких обсуждений, кроме нескольких шуток по поводу нового контракта. Мы просто сосредоточены на том, что действительно важно сейчас. А это — как можно быстрее снова стать конкурентоспособными. Дальше уже посмотрим», — приводит слова Леклера Autosport.
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