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Кристиан Хорнер: никто Переса не списал

Кристиан Хорнер: никто Переса не списал
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Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о выступлении в нынешнем сезоне Формулы-1 пилота команды Серхио Переса.

«Чеко невероятно популярен в команде – давайте не будем забывать, что он сделал в 2021 году. Сейчас он второй в чемпионате и является единственным пилотом, который выигрывал гонку в этом году [помимо Ферстаппена] — даже две гонки. Никто его не списал», — приводит слова Хорнера Racingnews365 со ссылкой на Sky Sports.

В настоящий момент Перес занимает второе место в общем зачёте пилотов, набрав 189 очков. Уверенно лидирует его товарищ по команде Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо из «Астон Мартин» (149 очков).

Даниэля Риккардо развернуло на тестах в составе «Ред Булл»:

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