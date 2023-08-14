Тото Вольф объяснил, почему Джордж Расселл «ходил по лезвию ножа» в последних гонках

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф высказался о британском пилоте команды Джордже Расселле, который лишь один раз финишировал на подиуме в текущем сезоне Формулы-1 и ранее сетовал на неправильные настройки болида в последних гонках.

«Настройка параметров машины — «ходьба по лезвию ножа». Вы можете легко провалиться и потерять уверенность. С другой стороны, если вы находитесь в том положении, когда знаете, чего ожидать от болида, я думаю, что это большая разница. Вы можете легко оказаться в любой из этих ситуаций, и, очевидно, это будет работать за вас или против вас», — приводит слова Вольфа Racingnews365.

В текущем сезоне Формулы-1 Джордж Расселл занимает шестое место в общем зачёте пилотов.