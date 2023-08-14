Марио Андретти: Макс Ферстаппен — невероятно впечатляющий гонщик, он творит историю

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался о лидере общего зачёта пилотов текущего сезона Формулы-1 гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.

«Достаточно просто посмотреть на его результаты и понять, как он повзрослел за короткий промежуток времени. Он прекрасно справляется с бременем лидерства, конечно, он находится под большим давлением, но он не ошибается.

Сейчас перед ним новый вызов. Это непросто. Если смотреть правде в глаза, его товарищ по команде Серхио Перес — действительно хороший гонщик, он показал свои способности, но Макс — безусловно, первый номер команды. Он показал, что может быть на высоте при любых обстоятельствах, и я не думаю, что от гонщика можно ожидать или требовать чего-то большего. Поэтому прямо сейчас я вижу в Максе невероятно впечатляющего гонщика.

Может ли доминирование Ферстаппена отпугнуть американских фанатов Формулы-1? У каждого фаната свой взгляд на вещи. С моей точки зрения это довольно интересно и по-прежнему интересно наблюдать, как долго он будет доминировать. Он творит историю, так что это прекрасно для спорта, вы должны восхищаться тем, что он сделал до сих пор, и надеяться, что он будет продолжать.

Его соперники тоже не сидят на месте, так что наступит момент, когда ему действительно бросят вызов, и все захотят увидеть, когда этот момент наступит. Так что нам всегда есть чего ждать», — приводит слова Андретти Racingnews365.