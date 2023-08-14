Марио Андретти: Макс Ферстаппен — невероятно впечатляющий гонщик, он творит историю

Чемпион мира 1978 года Марио Андретти высказался о лидере общего зачёта пилотов текущего сезона Формулы-1 гонщике «Ред Булл» Максе Ферстаппене.
«Достаточно просто посмотреть на его результаты и понять, как он повзрослел за короткий промежуток времени. Он прекрасно справляется с бременем лидерства, конечно, он находится под большим давлением, но он не ошибается.
Сейчас перед ним новый вызов. Это непросто. Если смотреть правде в глаза, его товарищ по команде Серхио Перес — действительно хороший гонщик, он показал свои способности, но Макс — безусловно, первый номер команды. Он показал, что может быть на высоте при любых обстоятельствах, и я не думаю, что от гонщика можно ожидать или требовать чего-то большего. Поэтому прямо сейчас я вижу в Максе невероятно впечатляющего гонщика.
Может ли доминирование Ферстаппена отпугнуть американских фанатов Формулы-1? У каждого фаната свой взгляд на вещи. С моей точки зрения это довольно интересно и по-прежнему интересно наблюдать, как долго он будет доминировать. Он творит историю, так что это прекрасно для спорта, вы должны восхищаться тем, что он сделал до сих пор, и надеяться, что он будет продолжать.
Его соперники тоже не сидят на месте, так что наступит момент, когда ему действительно бросят вызов, и все захотят увидеть, когда этот момент наступит. Так что нам всегда есть чего ждать», — приводит слова Андретти Racingnews365.
- 14 августа 2023
-
22:43
-
21:35
-
19:59
-
19:43
-
18:06
-
17:57
-
15:53
-
15:12
-
15:02
-
14:12
-
13:13
-
12:16
-
12:03
-
11:26
-
10:35
-
10:08
-
10:00
-
00:59
-
00:17
- 13 августа 2023
-
23:00
-
21:45
-
21:21
-
19:33
-
18:37
-
18:31
-
17:28
-
16:44
-
15:57
-
15:13
-
13:20
-
11:42
-
10:50
-
10:31
-
09:32
-
01:01