Хилл назвал вторую команду после «Ред Булл», впечатлившую его в 2023 году
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Чемпион мира 1996 года, а ныне комментатор и аналитик, британец Деймон Хилл назвал вторую команду после лидера нынешнего сезона «Ред Булл», наиболее впечатлившую его.
«Ответ на вопрос – «Макларен». У них был фантастический перелом в этом сезоне и у них конкурентоспособная машина.
Они является теми, на кого смотрят другие и думают: «Вау, сильная машина». Выступление Оскара [Пиастри] было великолепным. У них есть Ландо [Норриc] и Оскар, два по-настоящему сильных молодых гонщика. Пока команда в восторге от сезона», — сказал Хилл в подкасте F1 Nation.
Ранее в интервью Норрис признался, что ему не нравится управлять нынешней версией болида «Макларена», и объяснил почему.
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