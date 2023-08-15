Леклер: Ферстаппен великолепен, но многие не объясняют его разницу с Пересом
Поделиться
Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о преимуществе лидера «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена над напарником Серхио Пересом в нынешнем сезоне.
«Я считаю Макса великолепным гонщиком, но в то же время есть немало людей, которые не могут объяснить большую разницу между ним и Чеко. Лично я считаю, что невозможно оценивать ситуацию со стороны. Только внутри команды знают, что происходит.
Иногда разница между Ферстаппеном и Пересом была значительнее, чем я ожидал, но, с другой стороны, Макс невероятный гонщик. Тяжело конкурировать с ним, но, опять же, у меня нет полной картины», – приводит слова Леклера Motorsport Italia.
Ранее в интервью советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал Ферстаппена пилотом, который появляется раз в десять лет.
Материалы по теме
Комментарии
- 15 августа 2023
-
00:57
-
00:47
- 14 августа 2023
-
22:54
-
22:43
-
21:35
-
19:59
-
19:43
-
18:06
-
17:57
-
15:53
-
15:12
-
15:02
-
14:12
-
13:13
-
12:16
-
12:03
-
11:26
-
10:35
-
10:08
-
10:00
-
00:59
-
00:17
- 13 августа 2023
-
23:00
-
21:45
-
21:21
-
19:33
-
18:37
-
18:31
-
17:28
-
16:44
-
15:57
-
15:13
-
13:20
-
11:42
-
10:50
Партнерский контент