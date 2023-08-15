Леклер: Ферстаппен великолепен, но многие не объясняют его разницу с Пересом

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался о преимуществе лидера «Ред Булл» голландца Макса Ферстаппена над напарником Серхио Пересом в нынешнем сезоне.

«Я считаю Макса великолепным гонщиком, но в то же время есть немало людей, которые не могут объяснить большую разницу между ним и Чеко. Лично я считаю, что невозможно оценивать ситуацию со стороны. Только внутри команды знают, что происходит.

Иногда разница между Ферстаппеном и Пересом была значительнее, чем я ожидал, но, с другой стороны, Макс невероятный гонщик. Тяжело конкурировать с ним, но, опять же, у меня нет полной картины», – приводит слова Леклера Motorsport Italia.

Ранее в интервью советник «Ред Булл» Хельмут Марко назвал Ферстаппена пилотом, который появляется раз в десять лет.