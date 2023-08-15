«Да, спасательный жилет слишком мал». Шарль Леклер показал, как проводит время

Пилот «Феррари» Шарль Леклер разместил новый пост у себя в социальных сетях, где поделился с подписчиками свежими фото. Шарль показал, чем занимается во время летней паузы в Формуле-1.

«Да, спасательный жилет слишком мал», — подписал фотографии Леклер.

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

Фото: Из личного архива Шарля Леклера

В настоящий момент Леклер занимает пятое место в общем зачёте пилотов, имея в активе 99 очков. Уверенно лидирует голландский гонщик Макс Ферстаппен, на счету которого 314 баллов. На втором месте товарищ Ферстаппена по команде Серхио Перес (189 очков). Топ-3 замыкает Фернандо Алонсо (149 баллов).

Следующий этап «Королевских гонок», Гран-при Нидерландов, пройдёт с 25 по 27 августа.

Сколько стоит каждая из команд Формулы-1?