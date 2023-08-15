Марко: в один прекрасный день Ферстаппен скажет: «Всё, хватит»

Советник «Ред Булл» Хельмут Марко по поводу двукратного чемпиона мира голландца Макса Ферстаппена.
«Нет, я не думаю, что Ферстаппен успокоится. Он всегда стремится к лучшему. В Спа он все еще обсуждал это со своим гоночным инженером [Ламбиазе], который уже почти стал культовым героем. Десятое место в квалификации меня не устриавет таков был раздраженный ответ. Ферстаппен всегда хочет ехать первым.
Я не думаю, что он из тех, кто будет выступать долго, как, например, Алонсо. В один прекрасный день он скажет: «Все, хватит», когда перестанет получать удовольствие или исчезнет давление.
Мы иногда забываем, что Максу приходится проводить день на симуляторе перед каждой гонкой. У него уже меньше маркетинговых обязательств, но всё же. Он также должен поддерживать свою физическую форму. Это оставляет относительно мало времени для всего остального в жизни», — привоидт слова Марко Motorsport-Magazin.
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