Хорнер: мы получаем множество предложений от команд, которые преследуют наших сотрудников

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер рассказал о своих самых больших опасениях в связи с доминированием команды в Формуле-1.

«Мы получаем множество предложений от команд, которые преследуют всех наших сотрудников, спонсоров и т. д. Но я думаю, что дух, культура, которые мы имеем в команде, — это то, чего нет у других. Мы имеем большую силу и имеем хорошую преемственность в течение длительного периода времени, что опять же очень важно в этом бизнесе.

Мы очень внимательно относимся к каждой гонке, к каждой сессии. И я думаю, что вы должны быть сосредоточены именно так на своих задачах. Никто в команде не позволяет своим мыслям дрейфовать.

Чемпионат всегда долгий. За кулисами многое происходит, и мы также постепенно готовимся к новой работе, ведь 2026 год уже не за горами. Нам есть на что обратить своё внимание», — приводит слова Хорнера Racingnews365.